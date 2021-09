Mattia Binotto commenta a Sky Sport il GP di Russia della Ferrari, con il podio di Sainz e la delusione di Leclerc: "Carlos ha fatto un weekend senza errori, tra poco monteremo anche a lui la nuova Power Unit, che si è comportata bene. Peccato per Charles, anche oggi abbiamo commesso qualche errore come un paio di pit-stop e il tempismo del suo cambio gomme: impararemo da questo per il futuro"

"Cambio gomme Leclerc? Impararemo da questi errori"

Le parole

Delusione Leclerc: "Nulla di positivo per me oggi"

"Guardando al positivo c'è il weekend di Carlos, senza errori in qualifica e in gara. Nel finale abbiamo fatto la scelta giusta. Peccato per Charles, ha fatto una grande partenza e una super rimonta grazie all'ottimo ritmo. Il cambio gomme? Il giro prima aveva fatto un giro discreto, avremmo dovuto renderci conto noi dal muretto che stava piovendo forte. Il finale è stato caotico e impararemo anche da questo, anche oggi un paio di pit-stop non perfetti e il tempismo nella scelta finale del cambio gomme".