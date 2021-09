Era l'unica tappa da definire e il ballottaggio era tra il Qatar e il Bahrain. Nel weekend del 19-21 novembre si correrà a Losail la terzultima tappa del Mondiale 2021, nell'ambito di un accordo che porterà qui il Circus anche in futuro: accordo fino al 2030. La Formula 1 tornerà in pista il 10 ottobre con il GP della Turchia: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

La Formula 1 ha deciso: il 21 novembre si correrà in Qatar, un circuito già noto alla MotoGP e dove il Circus gareggerà fino al 2030 alla luce di un accordo ben più ampio (dalla stagione 2023). Con questa decisione ufficiale, ora il calendario del Mondiale in corso è davvero completo. Le difficoltà legate alla pandemia e alle relative restrizioni nei vari paesi hanno imposto alcune modifiche, fino alla decisione odierna che aveva visto il ballottaggio tra il Qatar appunto e una seconda gara in Bahrain . A Losail si correrà dunque nel weekend del 19-21 novembre e sarà la terzultima prova del campionato : seguirà la tappa in Arabia Saudita e quella conclusiva ad Abu Dhabi. La Formula 1, intanto, tornerà in pista il 10 ottobre con il GP della Turchia : diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Stefano Domenicali, CEO Formula 1

"Siamo molto lieti di accogliere il Qatar nel calendario della Formula 1 in questa stagione e fino al 2023. La Qatar Motor & Motorcycle Federation e le autorità sono state incredibili e si sono mosse con grande velocità per garantire che la gara possa svolgersi in questo campionato al Circuito di Losail, famoso per molti come il circuito in cui fa tappa la MotoGP”.