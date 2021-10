Il n.1 della F1 intervistato da Sky UK, sul Mondiale del 2022: "La gara Sprint del sabato verrà proposta in 7-8 Gran Premi, sul totale di 23 gare. Quest'anno debutteremo in Qatar, ma i nostri piani non si limitano a questo: stiamo studiando una pista cui investire per un programma più a lungo termine, potremo avere belle sorprese". Questo weeekend il GP della Turchia: diretta Sky Sport F1 (canale 207) IL CALENDARIO COMPLETO - TUTTE LE NEWS SULLA F1 Condividi:

Era l'unica tappa da definire e il ballottaggio era tra il Qatar e il Bahrain. Nel weekend del 19-21 novembre si correrà a Losail la terzultima tappa del Mondiale 2021, nell'ambito di un accordo che porterà qui il Circus anche in futuro: accordo fino al 2030. Stefano Domenicali ne ha parlato a Sky UK: "Correremo nella pista dove la MotoGP sta correndo da ormai tanti anni, scenderemo in pista alle 6 di sera orario locale, quando il tracciato sarà totalmente illuminato, ma i piani non si fermano qui: stiamo anche pensando al tracciato su cui investire per un programma più a lungo termine, potremo avere belle sorprese".

"Gara Sprint al sabato per 7-8 GP" "A inizio anno avevamo detto che avremmo avuto tre prove nel 2021 per assicurarci il piano giusto per il futuro: per il 2022 non prevediamo il formato della Qualifica sprint in tutte le gare, ma aumenteranno. Vogliamo riservarla a un terzo dei GP, più o meno, collegandola a un modo diverso di assegnare punti e premi e a specifici circuiti, perché è questo che può fare la differenza. La stagione partirà a metà marzo e finirà a metà novembre".