"Svolta positiva, la gara dovrebbe andare meglio"

IL RIVALE

Hamilton: "Rimonta complicata su questa pista"

"Le qualifiche all’inizio sono state complicate per via delle condizioni. Rispetto a ieri però siamo riusciti a dare una svolta molto positiva. I giri sono stati buoni nel complesso. Nell’ultimo abbiamo perso tanta velocità in rettilineo e dobbiamo capire perché. Ma non era comunque un tempo buono per lottare per la pole. Nel complesso è stato un bel recupero rispetto a ieri. Era il miglior risultato che potevamo ottenere oggi. Domani partirò secondo, vedremo quello che riusciremo a fare, anche in base al meteo. Attaccare Valtteri? Dovrebbe andare meglio per noi in gara. Vedremo quanto saremo competitivi. Il degrado gomme sembra essere alto su questo circuito. Ma la pista è divertente, soprattutto la curva 8. Cercheremo di recuperare più punti possibili domani”