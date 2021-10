"Difficile superare su questa pista"

IL RIVALE

Verstappen: "Miglior risultato possibile"

"Bellissimo pubblico, è fantastico vederlo. Per me è bello tornare in Turchia, l’anno scorso è stata un’annata incredibile da parte mia. Tornare qui con una pista ‘nuova’ e molta aderenza in più è bello. La sessione è stata molto insidiosa. C’erano ancora chiazze umide e portare le gomme in temperatura non è stato semplice. Non è così semplice superare qui. In più tutti avremo le stesse gomme, quindi sarà complicato rimontare. Lo abbiamo visto anche nell’ultima gara quello che è successo quando Max era sesto o giù di lì. Penso che sarà lo stesso per me. Ma c’è il lungo rettilineo e vedremo cosa potremo fare. Speriamo di regalare una bella gara".