Davanti a tutti c'è Bottas, poleman dopo la penalità a Hamilton. Il britannico deve rimontare dall'11^ posizione per conservare la leadership nel Mondiale. Verstappen non ha brillato finora, ma ce la metterà tutta per tornare in vetta. Occhio a Leclerc e a una Ferrari in palla: scatta dal terzo posto, mentre Sainz dal fondo per la sostituzione della PU. Anche Ricciardo verso il cambio del motore. Il GP LIVE alle 14 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Sarà la prima di sette finali imperdibili. In Turchia scatta il contro alla rovescia per l'assegnazione del titolo e siamo pronti a un'altra grande battaglia tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull). Questa volta, però, nessuno dei due scatterà dalla pole. A Istanbul il britannico ha sì ottenuto il miglior tempo in qualifica, ma partirà dall'11^ posizione in griglia per effetto della penalità (10 posti) a seguito della sostituzione del motore endotermico. Il poleman è Valtteri Bottas e con lui in prima fila c'è Max. Ma tra penalità, rimonte e possibili battaglie, occhio alla terza fila: lì c'è la Ferrari di Charles Leclerc, apparsa in buona forma sin da venerdì. Il monegasco, arrivato nel Q3 grazie al gioco di scia innescato dal compagno di squadra Sainz, avrà accanto Pierre Gasly in seconda. Per Carlos, dopo il cambio di PU, necessaria una super prova dalle retrovie. Anche Ricciardo (McLaren) verso la sostituzione del motore. Si comincia alle 14, diretta Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.