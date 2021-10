"Non ho mai potuto spingere, contento del 2° posto"

"Oggi non era semplice. La pista era scivolosa, c’era olio. Abbiamo dovuto gestire le gomme per tutta la gara. Non abbiamo mai potuto spingere. Valtteri aveva un passo migliore e poteva gestire le gomme meglio. Sono contento del secondo posto, perché in queste condizioni è anche facile commettere un errore e perdere posizioni. Nel complesso sono molto contento. La cosa più difficile è stato stare sveglio! No scherzo. La difficoltà è stata gestire le gomme, perché non potevi mai spingere. Potevi fare un certo numero di giri per poi cambiare le gomme. Sono contento di aver conservato il podio. La battaglia è stata ravvicinata per tutto l’anno. Sono sicuro che anche ad Austin sarà una bella lotta con la Mercedes. Dobbiamo spingere e continuare a migliorare. Finora la stagione è stata molto buona”.