Sabato emozionante per Daniel Ricciardo. Prima di scendere in pista con la McLaren per terze libere e qualifiche, ha fatto un giro su una Nascar: si tratta della Chevrolet Monte Carlo del 1984 di Dale Earnhardt Sr (7 volte campione della categoria). Giorni fa, il team britannico aveva annunciato questo "premio" per il vincitore del GP d'Italia che era stato fotografato con un modellino della vettura. Tutto il weekend della F1 è live su Sky Sport F1

