Carlos Sainz 5° in griglia ma preoccupato della partenza con le Soft: "Sarà difficile, qui fare un primo stint corto può pregiudicare la gara. L'obiettivo è quello di stare davanti alle McLaren, abbiamo due macchine per difenderci".

"Abbiamo due macchine per difenderci dalla McLaren"

Leclerc: "Contento, opportunità da sfruttare"

"E' stata una bella qualifica, con un buon feeling con un solo giro lanciato nel Q1. Nel Q2 la pista è peggiorata e non sono passato con la media, che era il nostro obiettivo. Devo analizzare perchè, poi ho fatto un buon giro in Q3. Charles ha fatto un bel giro e siamo entrambi davanti alla McLaren. Sarà difficile con la Soft, non posso andare lungo e qui la gara dura tanto, con un primo stint corto partiamo con il piede sbagliato. C'è più degrado delle gomme, dovremo inventarci qualcosa e capire cosa è successo nel Q2. Per noi è un punto debole il degrado delle gomme, lo abbiamo avuto tanto ma ho visto che anche gli altri hanno faticato. Il mio obiettivo deve essere quello di stare davanti alle McLaren, partire bene e stargli davanti con le Soft: abbiamo due macchine per difenderci".