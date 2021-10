Il papà di Ayrton Senna ha avuto un ruolo imporante nella carriera del figlio, nonostante si ricordino poche apparizioni ai circuiti. E' morto per cause naturali e la notizia è stata resa nota sui profili social dedicati alla leggenda brasiliana della F1

"È morto questo mercoledì il signor Milton Guirado Theodoro da Silva, padre di Ayrton Senna. I nostri sentimenti per tutta la famiglia e gli amici. Grazie, Miltão". Con questo messaggio, su uno dei profili social che sono dedicati alla leggenda della F1 Ayrton Senna, è stata reso noto l'addio al papà. La morte è avvenuta per cause naturali: aveva 94 anni.