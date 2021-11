Al via le riprese del docufilm "Villeneuve&Pironi"

leggi anche

Le testimonianze della moglie di Gilles Villeneuve e Caterine Goux, compagna di Pironi

“Io e la mia famiglia siamo lieti di partecipare alla realizzazione del documentario “Villeneuve & Pironi”. Quel periodo e quegli eventi - racconta Joann Villeneuve, moglie di Gilles Villeneuve- sono stati traumatici per la nostra famiglia e, a oltre 40 anni di distanza sono ancora in grado di destare forti emozioni. Da testimone privilegiata di quegli eventi quale sono stata, per me è importante che questa storia sia raccontata con il rispetto che merita”. Sulla stessa linea anche Catherine Goux, compagna di Didier Pironi: “I miei figli e io siamo felici di partecipare in questo film insieme alla famiglia Villeneuve. Siamo ansiosi di far conoscere al mondo che uomini incredibili erano Gilles e Didier, ma anche di far scoprire alle nuove generazioni questa unica e stimolante storia, che va oltre lo sport in sé".

Le riprese sono in corso e l’uscita è prevista per la fine del 2022. Tra le location scelte figurano Regno Unito, Canada, Francia e Italia. Il film sarà diretto da Torquil Jones (Bobby Robson: More Than a Manager) e prodotto da John McKenna (Steve McQueen: The Man & Le Mans, Finding Jack Charlton) insieme all’ex pilota di Formula 1 Mark Webber. Sarà in prima visione su Sky Documentaries nel Regno Unito, in Italia e in Germania. NBC Universal Global Distribution avrà la distribuzione internazionale negli altri territori.