Leclerc e Sainz carichi: "Pista fantastica"

Decimo tempo per Sainz e tredicesimo per Leclerc dopo le prime due sessioni di libere in Qatar. Un risultato non esaltante per i ferraristi, che dopo la sesconda sessione hanno comunque spiegato di aver avuto sensazioni positive rispetto alla pista inedita di Losail

Non un venerdì esaltante per la Ferrari in Qatar. Dopo la seconda sessione di prove libere Carlos Sainz ha ottenuto solo il decimo tempo, mentre Leclerc è si è piazzato ancora più indietro, 13esimo. I piloti della rossa - ancora in corsa per il terzo posto nel Mondiale costruttori, con 31.5 punti di vantaggio sulla McLaren - non sono però apparsi troppo preoccupati in vista di qualifiche e Gran Premio. Anzi, entrambi hanno esaltato un tracciato sul quale si corre per la prima volta in F1 e si sono detti fiduciosi di poter migliorare le proprie prestazioni. “Innanzitutto mi è piaciuta molto questa pista - ha esordito Leclerc - sul giro di qualifica è grandiosa. Poi quanta azione ci sarà in gara lo vedremo. Per noi è andata abbastanza bene, abbiamo provato tutto quello che volevamo provare e questo è positivo. Ora dobbiamo lavorare bene questa notte per cercare di recuperare un po’ di tempo, perché nel passo di qualifica ci manca qualcosa in termini di prestazione. Sul passo gara invece siamo sembrati forti e questo è un aspetto positivo. L’AlphaTauri sembra molto competitiva questo weekend e quindi loro e la McLaren saranno i nostri rivali in pista. Per il momento noi siamo dietro, ma abbiamo fiducia di trovare il passo che ci manca al momento”.