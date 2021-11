Chi la spunterà nella lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton? Tre gare al termine e tutto si deciderà in Medio Oriente, tra Losail, Jeddah e Yas Marina. Ecco cosa ne pensano alcuni piloti del Mondiale sul duello finale. La F1 è in Qatar: tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207)

GP QATAR, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE