Mazepin entra e si ferma subito nelle Libere 3

Dopo essere finito nella ghiaia nelle Libere 1 del venerdì, danneggiando il telaio e saltando la seconda sessione, il pilota russo non è riuscito di fatto neanche a iniziare le terze prove libere in Qatar. Appena uscito dal box, prima di entrare in pista, Mazepin ha infatti fermato la macchina, comunicando via radio un problema al motore

Pronti via e la terza sessione di prove libere in Qatar è subito stata fermata dalla bandiera rossa. Protagonista, ancora una volta in negativo, Nikita Mazepin. Il russo della Haas nelle Libere 1 del venerdì era già finito nella ghiaia, danneggiando il telaio. Un problema che aveva costretto i meccanici a intervenire sulla macchina, facendogli saltare la seconda sessione. La sua monoposto sembrava invece a posto per prendere parte alle terze libere, ma subito dopo aver lasciato il box a inizio sessione Mazepin si è fermato, comunicando via radio alla squadra che sentiva "che il motore non suonava bene". Macchina fermata, meccanici in pista e sessione finita ancora prima di cominciare per il russo, sempre ultimo a zero punti in classifica piloti insieme al compagno di scuderia Mick Schumacher.