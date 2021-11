1/9

NON E' FINITA - Lottano in pista per il titolo, sia Piloti che Costruttori, e lottano anche fuori per cercare di spuntarla in un Mondiale in cui Red Bull e Mercedes non vogliono mollare un colpo. Dopo la richiesta di revisione di Wolff&Co respinta dalla FIA sul giro 48 in Brasile, ora la battaglia si sposta sulla ali posteriori: l team di Milton Keynes avanza dubbi sull'ala della W12, ma intanto la monoposto anglo-austrica deve fare fronte al tremolio chiamata buffeting.