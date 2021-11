Una domenica imperdibile di grandi eventi su Sky Sport. Alle 15 il GP di Formula 1 a Losail, con Hamilton dalla pole e una griglia di partenza che potrebbe cambiare prima del via. Al Pala Alpitour di Torino si assegna per la prima volta il titolo di 'Maestro': in singolare si sfidano Medvedev e Zverev, con inizio previsto alle ore 17

Attesa per la convocazione di Verstappen dai commissari. GP alle 15

In Qatar la pole è stata conquistata da Hamilton. L’inglese della Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica davanti a Verstappen. L'olandese però è stato convocato dai commissari per non aver rispettato la doppia bandiera gialla alla fine del Q3. Convocati per singola bandiera gialla anche Bottas, terzo in griglia, e Sainz, che ha chiuso settimo. L'altro ferrarista Leclerc era rimasto fuori dai primi 10 nel Q2, così come Perez. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)