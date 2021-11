Secondo in Qatar dopo una grande rimonta, l'olandese vede assottigliarsi il vantaggio in classifica su Hamilton ma a Jeddah avrà il primo match point Mondiale. Sulla lotta con Hamilton dice: "So che sarà difficile fino alla fine, questo rende il campionato emozionante". La F1 torna il 5 dicembre con il GP dell'Arabia Saudita: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

"La nostra posizione di partenza era un po' compromessa ma siamo partiti davvero bene e poi siamo tornati secondi. So che sarà difficile fino alla fine, ma questo rende il campionato emozionante. Sarà una battaglia serrata fino al fine". Max Verstappen è soddisfatto per il risultato ottenuto in Qatar, secondo posto alle spalle di Hamilton dopo essere partito dalla settima posizione in griglia. Il pilota della Red Bull vede il suo vantaggio sul campione britannico assottigliarsi a 8 punti quando mancano due gare al termine della stagione, ma in Arabia Saudita (5 dicembre) avrà il primo match point per vincere il titolo.