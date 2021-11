Hamilton scatta dalla pole in Qatar, terzultima prova del Mondiale 2021. L’inglese della Mercedes haottenuto il miglior crono in qualifica davanti a Verstappen. L'olandese, però, è stato convocato dai commissari per non aver rispettato la doppia bandiera gialla alla fine del Q3. Convocati, per singola bandiera gialla, anche Bottas, terzo in griglia, e Sainz, che ha chiuso settimo. L'altro ferrarista Leclerc è tredicesimo in griglia: era rimasto fuori dai primi 10 nel Q2, così come Perez. La gara scatterà alle 15 e potrete seguirla live su Sky Sport F1 (canale 207).