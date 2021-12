Sempre attento al look il pilota britannico, anche per lanciare dei messaggi (oltre la F1). Nel giovedì di Jeddah ha sfoggiato una t-shirt completamente smanicata dove sono raffigurate della mani che tendono verso l'alto e un pantalone nero sul quale sono presenti delle colombe (simbolo di pace). Avrà un significato particolare nel weekend in cui ci si attende l'ennesima sfida con Verstappen? Max può diventare campione. Il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1 (canale 207)

