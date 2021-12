1/13

MAX SCONSOLATO - E' una delle immagini simbolo del sabato in Arabia Saudita. Max Verstappen, leader del Mondiale, lascia la pista dopo essere andato a muro con la sua Red Bull. Un errore decisivo dell'olandese in un giro finale del Q3 che gli avrebbe consegnato la pole, finita invece a Lewis Hamilton. I due sono in lotta per il titolo e Max, che in classifica ha 8 punti di vantaggio, si gioca il suo primo match point scattando in griglia con il 4° tempo.

VIDEO. Verstappen a muro nel Q3