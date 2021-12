Charles Leclerc si fa perdonare l'errore delle terze libere facendo segnare il quarto tempo nelle qualifiche di Jeddah: "Finalmente un buon giro, ho rischiato ma è andata bene. Grazie ai ragazzi che hanno lavorato con il sorriso, li ho ripagati con il risultato. Per la gara bisogna passare indenni il primo giro, poi abbiamo un buon passo". Il GP in diretta su Sky Sport F1

"Attenti alla partenza, ma abbiamo un buon passo gara"

"Finalmente un buon giro, di solito sono bravo in qualifica, ma ultimamente non era andato bene. Dopo ieri è stato difficile riprendere confidenza, nell'ultimo giro del Q3 ho spinto e ho avuto paura di finire ancora a muro. E' andata bene, sono contento di patire quarto. Grazie ai ragazzi, che hanno lavorato con il sorriso e sono contento di averli ripagati con il risultato. Alla partenza dovremo stare attenti, davanti c'è la battaglia per il titolo. Dobbiamo passare indenni al primo giro, poi vediamo come andrà: abbiamo un buon passo gara, non abbiamo nulla da invidiare ai nostri competitors".