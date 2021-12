Qualifiche complicate a Jeddah per Carlos Sainz, che scatterà 15° a causa di un testacoda che ha danneggiato l'ala della sua Ferrari in Q2: "Peccato, oggi c'erano sia la velocità che il passo. Un piccolo errore costato caro". Il GP di Arabia Saudita in diretta su Sky Sport F1

Gara in salita per Carlos Sainz, che scatterà 15° nel GP di Arabia Saudita, su una pista in cui è difficile sorpassare. Decisivo un testacoda in Q2 in cui lo spagnolo ha danneggiato leggermente l'ala posteriore della sua Ferrari.