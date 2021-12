Il lungo ed entusiasmante duello tra Verstappen e Hamilton oggi decreterà il campione 2021. L'olandese della Red Bull scatta dalla pole, il britannico della Mercedes è con lui in prima fila. Chi la spunterà ad Abu Dhabi? E' l'ultima gara di Raikkonen in F1, mentre Mazepin non ci sarà perché positivo al Covid. Il GP live alle 14 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K

È il giorno del Gran Premio: di Abu Dhabi, ultimo round di un Mondiale tiratissimo e strepitoso. Max Verstappen e Lewis Hamilton, appaiati al comando della classifica, si contendono il titolo e sono pronti a scendere in pista a Yas Marina, entrambi in prima fila. L’olandese però scatta dalla pole e ha un vantaggio di 9 vittorie in stagione contro le 8 del pilota Mercedes. Vantaggio per ora “virtuale” ma che diventerebbe concreto qualora qualcosa dovesse andare storto durante la gara, portando i due rivali a chiudere anzitempo la corsa. Sabato la Red Bull ha dato prova di grande forza e sagacia proprio nel momento in cui la W12 di Lewis sembrava destinata a centrare il miglior tempo: gioco di squadra, scia concessa da Perez che ha abortito il suo giro e tempo monstre di Max in 1:22.109. La storia della F1 insegna che chi parte davanti solitamente la spunta a Yas Marina, come successo a Verstappen nel 2020 e come sa bene anche Hamilton, che qui a ha centrato la doppietta qualifica-GP nel 2019, nel 2018 e nel 2016. Eppure, stavolta, l’unica certezza è che tutto sia favolosamente incerto in questo duello già entrato nella storia. Il via alle 14, con la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K.