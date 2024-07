A inizio stagione i sospetti di Helmut Marko (Red Bull) sull'ala anteriore della McLaren, poi la FIA ha chiarito che tutte le ali hanno passato i controlli e sono regolari. Ora, sulla base della direttiva TD045G, si cercherà di capire se sarà necessario modificare o introdurre nuovi controlli. Intanto, a Spa mirini e telecamere su alcune monoposto per verificare e comprendere al meglio le flessioni e le torsioni. Ma che vantaggio danno? Il GP Belgio live su Sky e in streaming su NOW

DIRETTA DELLE PROVE LIBERE