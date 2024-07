A Spa Mercedes porta tante novità, a partire dall’halo, dove è stata aggiunta una piccola aletta. Cambiato anche il diffusore e il fondo, con una serie di winglet sul bordo di uscita e un cambiamento nella cover. E per verificare i flussi sull’halo, ci sono dei fili di lana. Tutto il GP del Belgio è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

