GP GRAN BRETAGNA (18 luglio). Polemiche a non finire nel dopo gara di Silverstone, vinta per l'8^ volta in carriera da Hamilton. Subito out Verstappen, dopo un contatto con l'inglese (penalizzato di 10"): al primo giro l'olandese sbatte contro le barriere, ma rimane leader (a +8). "Max non mi ha lasciato spazio - spiega Lewis - ma il regolamento parla chiaro e la traiettoria in curva era la mia. Nessuna ostilità nei suoi confronti, ma deve sapere che anche se tutti alzano il piede quando sono in lotta con lui, io non lo farò. Non mi arrenderò tanto facilmente".



GP Silverstone: gli HIGHLIGHTS