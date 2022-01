Ferrari, Binotto confermato capo gestione sportiva

Nell'ambito della nuova organizzazione aziendale annunciata dalla Ferrari , Mattia Binotto è stato confermato alla guida della Gestione Sportiva , ruolo che ricopre dal 2019. Binotto è dal 1995 nella scuderia di Marananello , dove è entrato come Test Engine Engineer per la squadra prove e ha ricoperto questo ruolo anche dal 1997 al 2003. Nel 2004 è diventato Race Engine Engineer per la squadra corse e dal 2007 Capo Ingegnere , corse e montaggio, assumendo poi il ruolo di responsabile operativo del Reparto Motori e Kers nel 2009. Dopo essere stato nominato vice direttore del reparto Motori ed Elettronica nell'ottobre 2013, Binotto diventa successivamente Chief Operating Officer per la Power Unit. Il 27 luglio 2016 viene nominato Chief Technical Officer della Scuderia Ferrari.

Ad Vigna: "Spingerci più avanti in tutte le aree"

Con la nuova organizzazione più funzioni faranno direttamente riferimento all'amministratore delegato Benedetto Vigna, che ad interim seguirà la diversificazione del marchio. A Vigna faranno riferimento in modo diretto anche sviluppo del prodotto e ricerca e sviluppo, trasformazione digitale, tecnologie, purchasing & quality, manufacturing, Internal Audit e Compliance. "Vogliamo spingere più avanti i confini in tutte le aree – ha spiegato Vigna - utilizzando la tecnologia in una modalità unica e propria di Ferrari. La nuova organizzazione migliorerà la nostra agilità, essenziale per cogliere le opportunità di fronte a noi in questo scenario in rapida evoluzione".