Intervistato dalla testata tedesca Auto, Motor und Sport, il team principal della Mercedes lascia un messaggio alla Fia: "Entro l'inizio della nuova stagione va fatta chiarezza. Mi aspetto azioni, non solamente parole. Hamilton non digerirà mai quanto successo ad Abu Dhabi"

Guidata da Mohammed Ben Sulayem, la Fia pochi giorni fa ha avviato un confronto con tutti i team, finché il 19 gennaio la Sporting Advisory Committee ha affrontato il tema della Safety Car con tutti i piloti. E proprio il 19 gennaio Toto Wolff, team principal Mercedes, dalla Germania ha fatto aumentare la pressione intorno alla Fia: "Possiamo cercare di fare meglio in futuro. Ma mi aspetto azioni, non solo parole. Siamo uno sport, non possiamo fare freestyle, esistono delle regole. Entro l'inizio del Mondiale 2022 deve essere fatta chiarezza. Tutti devono sapere cosa sia permesso e cosa no: piloti, squadre, tifosi. Nessuna decisione dovrebbe infrangere le regole per il bene dello spettacolo", ha dichiarato Wolff intervistato dalla testata tedesca Auto, Motor und Sport.