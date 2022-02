Haas, cuore Ferrari e un obiettivo: rilnciarsi

La nuova VF-22 è la grande occasione di rilancio del team americano: non lo negano né il vulcanico team principal Gunther Steiner né il direttore tecnico Simone Resta. L'ambizione è quella di tornare a lottare a centrogruppo con Schumacher e Mazepin che si sono fatti le ossa dopo il complicato 2021

Le danze sono iniziate quasi a sorpresa. E' stata l'americana Haas infatti a giocare d'anticipo prendendosi così tutta la scena, in attesa delle altre squadre. Per essere una versione base, è comunque rivoluzionaria nelle forme, in linea con le nuove direttive 2022, e speranzosa nelle motivazioni.