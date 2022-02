Il pilota spagnolo in un'intervista al Corriere della Sera: "Viglia di Mondiale carica di energia e positività. Penso che l’esperienza dello scorso anno abbia fatto bene a tutti noi. Nei corridoi, a Maranello, incontro persone sorridenti, toniche, fiduciose. Non vedo stress, vedo voglia di fare bene". E, a appassionato di calcio, dà un consiglio alla Federazione dopo le polemiche dello scorso anno: "Bisogna evitare le tesioni che si creano nelle partite"

"Nei corridoi, a Maranello, incontro persone sorridenti, toniche, fiduciose. Non vedo stress, vedo voglia di fare bene". Carlos Sainz descrive così l'atmosfera che si respira in casa Ferrari nella lunga vigilia che porta al Mondiale 2022. Una stagione, quella della cosiddetta rivoluzione in Formula 1, dalla quale ci si attende molto dalla Rossa. Il pilota spagnolo ne ha parlato in un'intervista realizzata da Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi per il Corriere della Sera, guardando anche a quello che sarà il suo futuro con la Scuderia. Sainz descrive come "innovativa" la F1-75, la monoposto che verrà svelata il 17 febbraio e aggiunge: "C'è una carica di energia e positività. Penso che l'esperienza dello scorso anno abbia fatto bene a tutti noi".