COME SI ALLENANO I PILOTI? - E' nel dimenticatoio l'idea che i piloti di F1 non siano grandi atleti: la storia recente dimostra l'esatto contrario. Fuori da pista e palestre il loro approccio è spesso multidisciplinare (corsa, bicicletta o canottaggio ad esempio), mentre indoor eseguono esercizi mirati. A cominciare da testa e collo per i 5-6 G generati in frenata e in curva (carichi tra 30-40 kg). Non solo: a differenza delle nostre utilitarie, una F1 richiede molta forza dalla gamba sinistra in frenata, con uno sforzo ripetuto (80 kg circa sul pedale).