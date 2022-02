Il francese-milanese Gasly è il "veterano" della scuderia ex Toro Rosso: a settembre del 2020 vinse il GP d'Italia, mentre nel 2021 ha chiuso al 9° posto. E' stata una molto altalenante per il giapponese Tsunoda, 14°: temperamento forte e un potenziale da esprimere LA NUOVA ALPHATAURI AT03 - CALENDARIO PRESENTAZIONI: 17/02 LA FERRARI Condividi

La stagione dell'AlphaTauri riparte dalla nuova AT03 e soprattutto dai piloti Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Dopo la loro conferma arrivata lo scorso settembre, il team con base a Faenza è ronto a tornare in pista con l'obiettivo di stabilizzarsi al centro della griglia del Mondiale, possibilmente davanti agli "altri" (a comunciare dall'Alpine che nel 2021 si è piazzata al 5° posto nel Costruttori). Gasly è il "veterano" della scuderia ex Toro Rosso: a settembre del 2020 vinse il GP d'Italia, mentre nel 2021 ha chiuso al 9° posto. E' stata una molto altalenante per il giapponese Tsunoda, 14° in classifica: temperamento forte e un potenziale tutto da esprimere.

Pierre Gasly Per raccontare Pierre Gasly torniamo al 6 settembre 2020, il giorno in cui ottiene il successo in un rocambolesco GP d'Italia. Partiamo dal suo team radio dopo la vittoria: incredulo, ha iniziato a urlare di gioia, mentre i suoi meccanici (molti di questi italiani) esultavano ai box. In quell’urlo non c’è solo la reazione a un qualcosa di totalmente inaspettato, ma anche un pizzico di rivincita personale. Nel 2019 la Red Bull aveva puntato su di lui, promuovendolo dopo una stagione e mezzo con la Toro Rosso. Ma il 12 agosto, a stagione in corso, i vertici austriaci erano tornati sui loro passi, sostituendolo con Alexander Albon e riportandolo indietro, alla Toro Rosso (poi diventata AlphaTauri). Uno smacco difficile da digerire, in un momento molto complicato della sua carriera e della sua vita. Pochi giorni dopo, il 31 agosto 2019, avrebbe perso il collega e amico d’infanzia Anthoine Hubert, morto nello schianto terribile di Spa durante la gara di Formula 2. I due erano molto legati e da allora, nel giorno della tragica ricorrenza, Gasly si reca in prima persona nel luogo dell’incidente per omaggiare Anthoine. Nel 2020, come detto, il momento più bello della sua vita da pilota con la vittoria a Monza. Lo scorso anno ha fatto capire di essere un pilota piuttosto solido e affidabile, nonostante i 3 ritiri che si contano nella sua stagione stagione. Il miglior piazzamento è stato il 3° posto in Azerbaigian.

Cosa fa quando non è in pista e le altre passioni sportive Quando Pierre non è seduto nell’abitacolo di una monoposto F1 vive a Milano, dove si è trasferito da tempo per stare vicino alla fidanzata Caterina, studentessa universitaria a Bologna. Gasly conosce il nostro Paese, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Poi, certo, Pierre è molto legato alla sua Francia. È un grande appassionato di calcio e tifoso del Paris Saint Germain. Altre passioni? La MotoGP, essendo amico del connazionale Fabio Quartararo, e i videogiochi (Fifa in particolare). Nel 2019 era arrivato secondo in Brasile, primo podio in Formula 1.