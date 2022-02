1/6

LA WILLIAMS -.Il team britannico ha mostrato online la livrea della monoposto con cui la coppia formata da Nichoals Latifi e dal rientrante (come titolare in F1) Alexander Albon avranno il compito di schiodare la scuderia dall'ultimo posto delle ultime stagioni. Di seguito foto e dettagli dei colori della FW44 che vedremo in pista, nella sua versione reale, nei test di Barcellona.