"Vogliamo andare avanti e proiettarci nel futuro", così Jost Capito, team principal della Williams, ha spiegato l'assenza della "S" di Senna sulla livrea della monoposto britannica per la prima volta dal 1995 (il campione era stato ingaggiato da Frank Williams nel '94, anno della tragedia di Imola). "Abbiamo una nuova macchina per una nuova era della Formula 1 - ha detto nel giorno in cui è stata mostrata la FW44 - e abbiamo anche rinnovato il nostro museo dove c’è una zona speciale a lui dedicata. Dobbiamo guardare avanti e non mostrare più ai piloti la “S” di Senna per ricordagli cosa è accaduto ogni volta che salgono in macchina. Ora la squadra deve voltare pagina, essere grati ad Ayrton e onorare la sua memoria nell'area dedicata nel museo".