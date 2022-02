FOTO E VIDEO

Finalmente la nuova Ferrari! La Scuderia di Maranello ha svelato la monoposto per il Mondiale 2022: si chiama F1-75 e anche in questa stagione è affidata alla guida di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Si riparte dal terzo posto 2021 nella classifica Costruttori. La Rossa sarà in pista a Barcellona per i primi test dal 23 al 25 febbraio, poi il via del campionato in Bahrain il 20 marzo LA PRESENTAZIONE IN STREAMING - SVELATA LA NUOVA FERRARI. VIDEO