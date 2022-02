Come annunciato nella serata di giovedì con un comunicato, per il Day-3 dei test il team americano ha deciso di far scendere in pista le monoposto con una livrea bianca priva dello sponsor russo Uralkali. Conseguenza di quanto sta avvenendo in Ucraina. Sponsor presente sulla tuta del pilota (russo) Mazepin, che non ha partacipato alla conferenza stampa dell'ultima giornata al Montmeló. Il pilota twitta: "Non posso controllare tutto"

TEST LIVE - GUERRA UCRAINA: NEWS LIVE - F1: "NON SI PUO' CORRERE IN RUSSIA"