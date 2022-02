Il team principal Haas sulla rimozione dello sponsor russo sulla VF-22: "Era la cosa migliore da fare data la situazione in Ucraina. Abbiamo tolto degli adesivi e lo faremo anche in Bahrain. C'è il rischio di perdere lo sponsor, però non posso andare nei dettagli per questioni legali. Il futuro di Mazepin con noi? C'è anche questo rischio che non controlliamo noi. Ha guidato qui e lo farà a Sakhir, vedremo come si evolverà la situzione in Ucraina"

HAAS, VIA LO SPONSOR RUSSO DALLA VF-22