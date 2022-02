Bottas dalla Mercedes, il rokkie Zhou dalla Formula 2: ecco le storie dei nuovi piloti Alfa Romeo Racing per il Mondiale 2022 ALFA ROMEO, LA PRESENTAZIONE LIVE Condividi

Per il dopo Raikkonen-Giovinazzi, l'Alfa Romeo Racing riparte da una nuova coppia di piloti: il finlandese Valtteri Bottas ex Mercedese e il cinese Guanyu Zhou arrivato dalla Formula 2. Queste le loro storie e le loro carriere.

Bottas, missione "rilancio" Per Bottas quella con l'Alfa è una sfida per rilanciarsi lontano dalle pressioni Mercedes, dove dal 2017 a 2021 non ha soddisfatto le aspettative della scuderia di Brackley e alternato buone prestazioni ad altre decisamente anonime. Cresciuto nel mito di Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen, scelto nel 2017 dal team principal Toto Wolff per l'affidabilità mostrata negli anni della Williams e colmare il (sedile) vuoto lasciato da un tedesco dal sangue finnico, quel Nico Rosberg (figlio di Keke) che è stato l'unico a spezzare la "tirannia" Vettel-Hamilton.

Il boscaiolo Valtteri - soprannominato "Woodman", il boscaiolo - negli ultimi anni ha provato moltiplicare le energie per entrare nelle grazie della Mercedes, cercando forma e concentrazione anche allenandosi in condizioni estreme. Lo abbiamo visto nella sua Lapponia, a -22 gradi sottozero... Ma alla fine della stagione 2021 i dieci podi, con una sola vittoria in Turchia, hanno definitvamete spalancato le porte in Mercedes a George Russell. In Alfa potrà sentirsi meno "maggiordomo" e più leader. Sarà la rinascita di Bottas?

Zhou, il rookie del 2022 Guanyu Zhou si prende la Formula 1. Il 22enne nato a Shanghai, terzo nella classifica finale della scorsa stagione di Formula 2, ha preso il posto di Antonio Giovinazzi ed è diventato il nuovo compagno di squadra di Valtteri Bottas. Non è l'unico cinese ad essere andato in pista con una Formula 1, ma diventa il primo ad avere un sedile da titolare.

La carriera vedi anche Zhou, la storia del nuovo pilota Alfa A 8 anni (2008) gli viene assegnato il titolo d "Miglior giovane pilota" per la categoria kart. Nel 2015 passa in Formula 4 e nella stagione successiva in Formula 3. Nel 2019 l'esordio in Formula 2 con UNI-Virtuosi in coppia con l'italiano Luca Ghiotto.