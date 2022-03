Inghilterra oltre la FIA, banditi i piloti russi

Anche la Formula Uno si è schierata contro la guerra scatenata da Putin. Ma al di là della doverosa cancellazione arrivata anche formalmente del Gran Premio di Russia, le ripercussioni di quanto sta succedendo in Ucraina potrebbero ricadere direttamente sui singoli, come ad esempio Nikita Mazepin. La Federazione internazionale dell'Automobile ha chiarito gli scenari delle prossime settimane: i piloti con licenza russa e bielorussa potranno continuare a correre ma sotto bandiera neutrale FIA, mentre alle squadre della stessa nazionalità sarà proibito partecipare a qualsiasi competizione internazionale. Nessuna bandiera o inno russi saranno ammessi. E' andata oltre però la federazione motorsport britannica, che ha proprio bannato russi e bielorussi da tutte le gare nel Paese. Mentre il team americano Haas aveva già ripulito la livrea da qualsiasi riferimento russo ai test di Barcellona, il futuro di Mazepin si fa sempre più incerto. Aver avuto il via libera dalla FIA non significa quindi avere la garanzia di poter salvare il posto, considerando gli stretti legami tra suo padre Dmitry con Putin e la probabile risoluzione dei rapporti tra la Haas e il pesante sponsor russo Uralkali. Alla finestra, oltretutto, ci sono sia Pietro Fittipaldi, al debutto a fine 2020 e terzo pilota Haas, che Antonio Giovinazzi, che spera che il forte legame tra la squadra americana e la Ferrari possa in qualche modo farlo tornare anche prima delle sue speranze in Formula Uno. A poco più di una settimana dai test in Bahrain Guenther Steiner e Gene Haas hanno già una bella rogna da risolvere: confermare Mazepin o prendere un'altra strada che avrà un impatto inevitabile sul team.