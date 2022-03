Il porposing (per semplificare "saltellamento") è un fenomeno frequente sulle nuove monoposto in questa prima fase della stagione di F1. Tra le conseguenze più evidenti anche forti colecitazioni alla testa del pilota. Esteban Ocon a Sky Sport F1 spiega come ha risolto un inevitabile fastidio: "Gran mal di testa, ho preso del paracetamolo. Macchine non facili da guidare"

PORPOSING: COS'E' E LE SOLUZIONI FERRARI - TEST F1, LA TERZA GIORNATA LIVE