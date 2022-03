Primo giorno al circuito: aspettando l'azione in pista con le libere, cosa succede il giovedì? Andiamo con l'inviata Mara Sangiorgio in giro per il circuito a caccia di scatti e curiosità. Lavoro serrato al box McLaren, mentre a causa delle forti raffiche di vento la Fia ha diramato una direttiva che consente ai team di "chiudere le porte dei garage per evitare danni nei box". Il weekend live su Sky Sport F1, conferenza piloti in Live Streaming su Skysport.it alle 9.30

GUIDA TV: IL GP DEL BAHRAIN LIVE SU SKY