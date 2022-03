Piccolo incidente nel sabato della Formula 2 in Bahrain, durante un'interruzione, gli i marshals scattano in pista per rimuovere i detriti. Una corsa contro il tempo e, per uno di loro, anche contro l'imbrazzo di un pantalone che cala improvvisamente. Piccolo incidente che strappa un sorriso a tutti. Il weekend del Sakhir è live su Sky Sport F1 (canale 207)

