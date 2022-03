F2, in Bahrain la Sprint è di Verschoor

Al via della gara Sprint di F2, è lento il brasiliano Drugovich all’avvio dalla prima piazzola e ne approfittano subito in cinque alle sue spalle. A guidare c’è Verschoor, davanti a un eccellente Boschung, quindi Daruvala. Nel corso del secondo giro Pourchaire e Doohan risalgono posizioni. Terzo giro: Hughes ne perde tre, poi sbaglia, tampona Armstrong e lo fa girare. Safety Car e 10” di penalità per il britannico del Team Van Amersfoort. Ripartenza al sesto giro: Pourchaire ha problemi, la macchina lo abbandona, una perdita di olio indica un motore in agonìa, e tutto quanto fatto di buono fin qui va alle ortiche. Posizioni cristallizzate davanti, piccoli scossoni dalla sesta piazza in giù, per giri e giri accade davvero molto poco. A otto dal termine c’è contatto fra Novalak e Hughes, intanto Daruvala (Prema) sorpassa Boschung (Campos): virtual safety car.