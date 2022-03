1/11

UN'ATTESA ENORME - La Formula 1 è in Bahrain per la prima gara della stagione 2022 che segna anche l'inizio della nuova era per uno sport rivoluzionato nelle regole, nelle monoposto e anche nel format. Attesa enorme per la gara delle 16 - diretta Sky - con una Ferrari che scatterà dlala pole con Charles Leclerc. La Red Bull di Max Verstappen attaccata alla F1-75 del monegasco, co l'altra Rossa di Carlos Sainz a soli 6 millesimo dalla RB18 del campione in carica. Insomma, gli ingredienti per una gara emozionante ci sono eccome! Ma non sono gli unici...