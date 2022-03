Dopo aver iniziato alla grande con la doppietta in Bahrain, la Ferrari si proietta già al GP in Arabia Saudita: da venerdì si torna in pista sul circuito di Jeddah. Gara in programma domenica alle 19 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

PARTENZA FORTE - Charles Leclerc corre la quarta stagione al volante della Ferrari . Entrato a far parte dell 'Academy nel 2016, è il cardine della squadra per il presente ma anche per il futuro , visto il lungo contratto che lo lega a Maranello. Dopo un 2020 da dimenticare, il 2021 ha dato progressivamente segnali di crescita, come visto in Bahrain , dove ha vinto la gara iniziale: si tratta del 3° successo di Leclerc in carriera

Charles Leclerc conquista la vittoria in Bahrain, prima gara del Mondiale 2022. Alla sua quarta stagione con la Ferrari, il monegasco entra ancora di più nei cuori dei tifosi con il suo 3° successo in carriera. Ripercorriamo la sua avventura in F1: dagli inizi all'euforia di Spa e Monza 2019, fino al trionfo di Sakhir TRIONFO LECLERC IN BAHRAIN, LA FERRARI E' TORNATA

Il fantastico duello con Charles Leclerc in Bahrain non resterà un caso isolato, perché Ferrari e Red Bull sembrano molto vicine e la doppietta rossa ha di colpo tolto ogni velo alle ambizioni di Maranello. Ora si parla esplicitamente di obiettivo titolo, quello che manca dal 2008 a livello costruttori e dal 2007 a livello piloti. Lo zero di Verstappen in questo senso è un bel vantaggio, meno il terzo posto fortunoso di Hamilton: la Mercedes per il momento non ha la velocità di Ferrari e Red Bull ma il progetto, davvero estremo, una volta risolti i problemi potrebbe rivelarsi vincente più avanti. Motivo in più per capitalizzare al massimo queste prime gare e provare a ripetere la festa rossa sul mar rosso.