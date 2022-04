1/40 ©Getty

STUPITI COME ALONSO E OCON - Nell'attesa di andare in pista all'Albert Park, sono successe tante cose nei primi giorni del lunghissimo weekend del GP d'Australia. Caschi che sono diventati opere d'arte come quello di Ricciardo, piloti tra le onde a fare surf, coccodrilli, rally e soprattutto un enorme entusiasmo dei tifosi. Ma non solo, e siamo certi che rimarrete stupiti come Alonso e Ocon. La F1 è tornata a Melbourne!