Pista complicata e tanti problemi nella terza e ultima sessione di libere in Australia. A muro finiscono le due Aston Martin di Vettel e Stroll. Hamilton nella ghiaia e un “bacio” al muro, escursione fuori pista anche per l’altra Mercedes di Russell. Testacoda e lamentele di Verstappen nel finale per il sottosterzo della sua Red Bull. Tutto il weekend del GP d'Australia è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

