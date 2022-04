E' successo a circa 30' dalla fine delle terze libere: il pilota tedesco perde il controllo della sua AMR22 e finisce contro le barriere. Nessun problema per lui, ma lavoro extra per il team in vista delle qualifiche anche per l'incidente dell'altra monoposto di Stroll. Tutto il weekend del GP d'Australia è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

