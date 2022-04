"Quest'anno bisogna fare tutto perfetto"

"Siamo contenti, la vittoria è sempre bella. In questo inizio di stagione siamo veloci. Approcciamo ogni gara come se fosse nuova, bisogna fare tutto perfetto quest'anno. Ce la stiamo facendo ed è una bella soddisfazione. Sainz ha avuto circostanze che non lo hanno aiutato in questo weekend, già dalle qualifiche. Con le gomme dure ha avuto problemi di partenza, ma ne verrà fuori più forte già da Imola. Siamo davanti nel Costruttori ma non era nei nostri pensieri. Volevamo essere competitivi, ma siamo solo all'inizio. Sicuramente è tanta roba. Il merito è del gruppo, abbiamo lavorato insieme alzando l'asticella e il frutto del lavoro si vede. Arrivare al traguardo è la cosa migliore, l'affidabilità è importante e non garantita. La prima guida? Non sono problemi da affrontare adesso. Sainz stava guidando bene, sono convinto che tornerà subito molto competitivo".