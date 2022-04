" Superiorità inaspettata in gara , in qualifica eravamo più veloci ma pensavamo che il gap fosse minore con Red Bull. La macchina era una bestia oggi . L'unico punto da migliorare è la ripartenza dopo la safety-car, ma a parte questo è stata una gara buona. Ho fatto la gara da solo, volevo trovare un modo per motivarmi e per questo chiedevo il giro veloce . E' andata bene e sono contento"

"Così avremo possibilità di vincere il campionato"

"In F1 è la prima gara in cui abbiamo controllato un po’ il vantaggio - ha detto a caldo dopo la gara -. Che macchina che avevamo oggi, onestamente. Chiaramente abbiamo fatto un bel lavoro per tutto il weekend, ma non sarebbe stato possibile senza una macchina come questa. Specialmente sul passo gara eravamo estremamente forti. Le gomme hanno retto alla grande dal primo all’ultimo giro. Le abbiamo gestite benissimo. Sono contentissimo. Ripartenze? Dopo la Safety Car sono state difficili. Ho avuto enorme sottosterzo all’ultima curva e ho pensato che sarebbe stato difficile tenere la posizione. Ma poi siamo riusciti a farlo e dopo le prime due tre curve ho recuperato aderenza e passo. Chiaramente siamo solo alla terza gara, è difficile pensare al campionato, ma se devo essere sincero abbiamo una macchina fortissima, molto affidabile e per ora siamo sempre stati lì. Speriamo di continuare così. Se ci riusciremo avremo possibilità di vincere il campionato. Questo mi fa sorridere dopo due annate difficili come le ultime, per il team e per me".